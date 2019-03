Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Spielhalle

Bochum (ots)

Am gestrigen 26. März, gegen 20.30 Uhr, kam es in Bochum an der Hattinger Straße 70 zu einem Raub auf eine Spielhalle. Ein unbekannter Krimineller betritt zur Tatzeit den Spielbereich und bedroht eine Angestellte mit einer nicht näher beschriebenen Schusswaffe. Er fordert die Herausgabe von Bargeld und flüchtet anschließend mit diesem in unbekannte Richtung. Der männliche Täter ist circa 170-180cm groß. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einer dunklen Sturmhaube mit Sehschlitzen, einem grauen Kapuzenpulli und einer schwarzen Hose bekleidet. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

