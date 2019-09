Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Telefonbetrüger scheitern - Bankmitarbeiterin aufmerksam

Brüggen (ots)

Zwei Senioren in Brüggen haben am Dienstag Anrufe, bei denen Sie um jeweils hohe fünfstellige Beträge gebracht werden sollten. Ein 86-jähriger Brüggener erkannte, dass es sich bei dem Anrufer nicht um einen Verwandten handelte. Hier war das Gespräch schnell beendet. Eine 75-Jährige, ebenfalls aus Brüggen, hatte sich zunächst verunsichern lassen. Hier wollte der Anrufer der Bruder eines Bekannten sein, der kurzfristig Geld für einen Hauskauf in den Niederlanden haben musste. Die alte Dame ging zu Ihrer Bank, um den Betrag abzuheben. Eine Bankmitarbeiterin erklärte ihr, dass sie zum einen eine so große Menge Bargeld nicht ohne Voranmeldung auszahlen könne - und dass sie zum anderen von einem versuchten Betrug ausgehe. Dann informierte sie die Polizei. Und die bittet noch einmal: Warnen Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten. Es gibt die verschiedenen Telefontricks, um an das Geld ältere Menschen zu kommen. Reagieren Sie nicht auf solche telefonischen Ansinnen. Wer Sie wirklich kennt, mit Ihnen verwandt ist und Hilfe benötigt, der wird einen Weg finden, persönlich zu Ihnen zu kommen. Unser Dank gilt in diesem Fall der aufmerksamen Bankmitarbeiterin, die das Geld nicht ausgezahlt hat. /hei (1140)

