Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050919-813: 72-Jährige bei Sturz mit E-Bike schwerverletzt

Marienheide (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochmorgen (4. September) eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin zu, die auf der Wilbringhauser Straße zu Fall kam. Die Frau war gegen 10.10 Uhr mit weiteren Radfahrern von Meinerzhagen in Richtung Holzwipper gefahren und hatte versucht, mit ihrem E-Bike auf den Gehweg zu gelangen. Beim Überfahren des Bordsteins verlor sie die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt in ein Lüdenscheider Krankenhaus gebracht werden musste.

