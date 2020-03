Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße/Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige VW-Lenkerin war beim Überqueren der Kreuzung in Fahrtrichtung Julius-Bausch-Straße mit einem auf der Stuttgarter Straße fahrenden 63-jährigen Hyundai-Lenker zusammengestoßen. Dieser wurde leicht verletzt. 7500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfallflucht

Als eine 19-jährige Audi-Lenkerin am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr die Hirschbachstraße befuhr, bog unmittelbar nach der Einmündung Galgenbergstraße ein dunkler Mercedes Vito nach links in Richtung Alte Heidenheimer Straße ab und touchierte dabei das hintere rechte Fahrzeugheck des Audis. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr, als ein 39-jähriger VW-Lenker beim Abbiegen von der B 290 in die Berliner Straße auf eine vor ihm ebenfalls abbiegende 44-jährige Toyota-Lenkerin auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Beim Einparken ihres Fahrzeuges auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Berliner Straße beschädigte eine 18-jährige VW-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr einen daneben geparkten Pkw. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstag wurde ein Renault beschädigt, der zwischen 5 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens In der Vorstadt abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

7000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag auf der K3266 ereignete. Eine 18-jährige Skoda-Fahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr am Kreisverkehr Höhe Hirschmühle auf den VW eines 52-Jährigen auf.

Lorch: Leicht verletzt

Ein Leichtverletzter sowie 11.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der B29 ereignete. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer sowie ein 77-jähriger Renault-Fahrer waren gegen 13.30 Uhr beide in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhren Höhe Waldhausen über herumliegende Fahrzeugteile. Diese stammten von einem Lkw, der selbige zuvor aufgrund eines technischen Defekts verlor. Eine Eisenstange bohrte sich durch den Unterboden des Mercedes und verletzte den 49-Jährigen am Fuß. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

