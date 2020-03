Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall bei Überholversuch

Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer war am Donnerstag um 05:55 Uhr auf der Ortsumfahrung in Richtung Kreisverkehr Weckrieden unterwegs, als er einen vorausfahrenden Daimler-Benz eines 29-Jährigen überholen. Der Daimler-Fahrer wollte in diesem Augenblick nach links in einen Gemeindeverbindungsweg abbiegen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos kam. An den Fahrzeugen war hierbei ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro entstanden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Michelfeld: Auto übersehen

Eine 61 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag um 09:45 Uhr vom Aldi-Parkplatz nach links auf die Daimlerstraße ein und übersah hierbei einen Pkw, Dacia einer 55-Jährigen, die ihrerseits in Richtung Kreisverkehr Steinbeisweg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß war an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden.

Braunsbach: Beim Anfahren Auto übersehen

Eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Pkw, Toyota wollte am Mittwoch um 16:15 Uhr am Marktplatz vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei einen Peugeot eines 81-Jährigen. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

