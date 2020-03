Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Wohnungseinbruch

Bei einem Wohnungseinbruch am Mittwoch erbeuteten Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen verschiedene Wertgegenstände, wie Uhren, Schmuck und eine Kamera. Die Täter sind tagsüber im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 20 Uhr in das Einfamilienhaus in der Neckarstraße über ein aufgebrochenes Küchenfenster eingestiegen. Die Polizei Backnang wurde noch am Mittwochabend zu dem Vorfall hinzugezogen. Sie bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Großerlach: Zeugen zu Unfall gesucht

Die Polizei Backnang sucht zu einem Unfall Zeugen, der sich bereits am 05. März ereignete. An dem Donnerstagabend befuhr gegen 18.50 Uhr ein 15-jähriger Fahrer eines Motorrollers die K 1814 zwischen Böhringsweiler in Richtung Hohenegarten. Ein entgegengekommener Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn, weshalb der Roller-Fahrer auswich und ein Verkehrszeichen streifte. Dabei verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. Der Autofahrer, der vermutlich mit einem Ford Focus unterwegs gewesen war, fuhr ohne sich um den Vorfall zu kümmern weiter. Hinweise zum Unfall oder auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Ein 18-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 21 Uhr die L 1080 zwischen Klaffenbach und Welzheim. Bei der Abzweigung Schmalenberg kam der Fahranfänger von der Straße ab und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall blieben beide Insassen unverletzt. Am Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Der Fahrer eines schwarzen SUV des Herstellers Volvo befuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr die B 29 in Richtung Schorndorf. Bei einem Spurwechsel stieß er gegen einen neben ihm fahrenden Pkw Skoda und beschädigte diesen. Nach dem Vorfall fuhren beide Autofahrer zunächst auf den Standstreifen. Dann fuhr der Unfallverursacher unerwartet weiter. Das geflüchtete Auto hatte eine französische Zulassung. Hinweise auf dieses Fahrzeug wird nun von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell