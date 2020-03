POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Einbruch, nackter Mann und Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Dewangen: Diebstahl aus Fahrzeugen

Aus einem verschlossenen VW, der am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Heubergstraße abgestellt war, wurde aus der Mittelkonsole ein Geldbeutel, ein Handy der Marke Samsung sowie zwei Sonnenbrillen der Marke Oakley entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 350 Euro beziffert. Im Hufsteinweg wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen von drei Fahrzeugen die Innenräume durchsucht. Es handelt sich um einem Ford KA und zwei Mercedes. Es wurde dabei Kleingeld entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Werkstatt

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangte ein Unbekannter am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr über den Werkstattraum in den Verkaufsraum einer Firma in der Robert-Bosch-Straße. Hier brach er die Kasse auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend über den hinteren Bereich in die Röntgenstraße, wo er in einen silberfarbenen BMW einstieg und sich entfernte. Der Täter war ca. 170-180 cm groß, schlank/sportlich. Er war dunkel bekleidet, trug Kapuze und helle Schuhe. Weitere Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen

Oberkochen: Zu schnell unterwegs

Eine 21-jährige Krad-Lenkerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zusammen mit ihrer 25-jährigen Sozia die Heidestraße in Richtung Langertstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve ins Rutschen. Durch den Sturz wurde die Krad-Lenkerin schwer, ihre Sozia leicht verletzt.

Aalen-Waldhausen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Mittwochnachmittag eine 34-jährige Toyota-Lenkerin, als sie auf der Deutschordenstraße zu spät bemerkt hatte, dass ein vorausfahrender 68-jährige BMW-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste. 2200 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen-Aufhausen: Exhibitionist

Am Mittwochabend trat ein nackter Mann einer 55-jährigen Geschädigten in exhibitionistischer Weise gegenüber, als sich in der Waldstraße aufhielt. Der Unbekannte, der nur mit Turnschuhen bekleidet war, hielt kurz bei der Frau an und fasste sich an sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung B 29. Der Mann war ca. 55 Jahre alt und sehr schlank. Eventuell belästigte er noch andere Personen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

In einem Parkhaus im Schönen Graben streifte eine 51-jährige Seat-Lenkerin am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr beim Ausparken einen geparkten Pkw VW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro entstanden ist.

Ellwangen: Auffahrunfall

Am Mittwochvormittag kam es gegen 10.10 Uhr auf der Haller Straße in Fahrtrichtung Crailsheim zu einem Auffahrunfall. Ein 36-jähriger Lkw-Lenker hatte zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 59-jährige Lkw-Lenker verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3100 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Als am Mittwochvormittag ein 58-jähriger Daimler-Lenker sein Fahrzeug gegen 9.20 Uhr auf dem Marktplatz einparkte, beschädigte er einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstand.

Heubach: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochvormittag fuhr eine 50-jährige VW-Lenkerin gegen 11.30 Uhr von einem Kundenparkplatz auf die Gmünder Straße ein. Dabei kollidierte sie mit einer von rechts heranfahrenden 56-jährigen Opel-Lenkerin. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Bartholomä: Vorfahrt missachtet

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Mittwochabend in der Hauptstraße ereignete. Ein 75-jähriger Opel-Fahrer missachtete gegen 20.30 Uhr die Vorfahrt eines 49-jährigen VW-Fahrers. Beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäusern versorgt. Da der 49-Jährige alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben.

Mutlangen: Unfallflucht

Am Parkplatz der Stauferklinik wurde am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 18.40 Uhr ein Audi A4 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 5000 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

