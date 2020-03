POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Bienenvöler entwendet - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Einbrecher sind zwischen letzten Freitagabend und Mittwochmorgen in einen Kindergarten in der Straße Sommerhalde in Haubersbronn eingebrochen. Die Eindringlinge hatten hierzu ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. In einem Büroraum haben sie Bargeld aufgefunden und entwendet. Die Polizei Schorndorf bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel 07181/2040 entgegengenommen werden.

Schwaikheim: Pedale verwechselt

Eine 50-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr die K 1850 von Leutenbach in Richtung Schwaikheim. Nach dem Weilerkreisel wollte sie rechts am Fahrbahnrand anhalten und verwechselte dabei die Pedale. Infolge dessen streifte sie einen dortigen Baum und verursachte an ihrem Pkw Hyundai einen Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Korb: Bienenvölker entwendet

Im Gewann Schelmengraben, welches sich unweit der Südstraße befindet, wurden in der zurückliegenden Woche zwei Bienenvölker entwendet. Dem Imker entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Es ist anzunehmen, dass die Bienenkästen mit einem Pkw abtransportiert wurden. Wer dazu Wahrnehmungen machte, sollte sich bitte bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

