POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung am Bahnhof, Rettungseinsatz, Unfälle, Arbeitsunfall.

Crailsheim: Zeugen nach Körperverletzung am Bahnhof gesucht

Nach einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag an Gleis 1 am Crailsheimer Bahnhof bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Um 16:30 Uhr waren ein 34 Jahre alter Mann und zwei unbekannte Täter in Streit geraten, in dessen Verlauf dem 34-Jährigen ein Faustschlag in das Gesicht verpasst wurde und daraus eine weiter Auseinandersetzung entstand. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die beiden unbekannten Täter geflüchtet. Der 34-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung am Bahnhof aufhielten, sich unter Telefon 07951/480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen

Beim Versuch eines 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw, Hyundai einen vorausfahrenden Pkw, BMW zu überholen ist es in der Nacht zum Mittwoch in der Karl-Kurz-Straße zum Unfall gekommen. Der Hyundai-Fahrer war um 00:20 Uhr in Richtung Michelbach unterwegs, als er auf Höhe Bahnhof zum Überholen ansetzte. Gleichzeitig wollte der 77 Jahre alte Fahrer des BMW nach links auf den Parkplatz zum Bahnhof abbiegen, wodurch es zum Unfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Obersontheim: Hilfeleistung

Wegen des Verdachts einer hilflosen Lage für eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Gaildorfer Straße rückten am Dienstag um 18:00 Uhr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei aus. Nachdem die Frau die Türe nicht öffnete und aufgrund Hinweisen davon ausgegangen werden musste, dass sie medizinische Hilfe benötigt, wurde durch die Feuerwehr die Tür geöffnet. Der Dame ging es jedoch den Umständen entsprechend gut und benötigte keine akute medizinische Versorgung, so dass der Einsatz beendet werden konnte.

Gaildorf: Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht

Nachdem am Dienstag auf der B19 bei Gaildorf zwei Fahrzeuge gleichzeitig überholen wollten, ist es um 13:15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 53 Jahre alter VW-Lenker war in Richtung Westheim unterwegs, als er einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Hierbei kam es zu einem Streifkontakt mit einem nachfolgenden Opel eines 21-Jährigen, der ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0 zu melden.

Oberrot: Arbeitsunfall

Beim Beladen eines Lkw ist am Dienstagvormittag der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Gabelstapler-Fahrer hatte um 09:30 Uhr auf einem Gelände einer Firma in der Eugen-Klenk-Straße den Lkw beladen, als der 60-Jährige versehentlich von der Ladung eingeklemmt wurde. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

