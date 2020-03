Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - geflüchteter Ladendieb - Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Von Straße abgekommen

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Dienstag kurz vor 20 Uhr die L 1199 in Richtung Stettener Sattel. Beim dortigen Schützenhaus kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt. An seinem Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Fellbach: Vorfahrtsunfälle

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Dienstag gegen 17 Uhr von der Merowingerstraße in die Welfenstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem Fahrer eines Pkw Smart zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Weitere Sachschäden über 10.000 Euro entstanden bei einem Unfall, der sich gegen 12 Uhr ereignete. Ein 36-jähriger Golf-Fahrer fuhr von der Wilhelmstraße in die Albert-Schweitzer-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer Golf-Fahrerin. Bei den beiden Unfällen blieben die Insassen unverletzt.

Rudersberg-Steinenberg: Wohnungseinbruch

Am Mittwochmorgen kurz vor 2 Uhr drang ein Einbrecher gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus ein. Eine Bewohnerin wurde auf den Eindringling aufmerksam und traf diesen im Wohnungsflur an. Der Fremde rannte beim Erkennen der Bewohnerin umgehend aus dem Haus und flüchtete. Eine anschließende Suche nach dem Geflüchteten durch die alarmierte Polizei erbrachte keine weiteren Hinweise. Vermutlich konnte der Einbrecher nichts entwenden. Die Ermittlungen zum Vorfall, der sich in der Birkenstraße ereignete, dauern an.

Schorndorf: Ladendieb geflüchtet

Ein Ladendieb wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in einer Drogerie am Marktplatz dabei gesehen, wie er mehrere Parfüms einsteckte. Als er darauf von einer Angestellten angesprochen wurde, stellte er einen Parfüm-Tester zurück. Danach flüchtet der Mann. Der Mann konnte weder von der Mitarbeiterin noch von einer anwesenden Kundin festgehalten werden. Von dem Dieb liegt nun folgende Personenbeschreibung vor: Ca. 40 Jahre, ca 160-175cm groß, arabisches Erscheinungsbild, mittellanges gelocktes schwarzes Haar, Lesebrille, dunkelblauer knielanger Mantel, dunkle Hose, Dreitagebart Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Eine 20-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 13 Uhr die Straße Mühlwiesen und wollte an der Einmündung zur Schorndorfer Straße nach links abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer zusammen, der den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Beim Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin als auch der 24-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Alfdorf: Schmierereien

Bei einer Bushaltestelle in der Unteren Schloßstraße wurden an dortigen Betonfassaden am Dienstag mehrere fremden- und fassungsfeindliche Schriftzüge festgestellt. Die Farbschmiererei könnte auch bereits in den zurückliegenden Wochen verübt worden sein. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist nicht bekannt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat dazu Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zur Tat unter Tel. 07151/9500 entgegen.

Schorndorf: In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde im Alemannenweg in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein aufgebrochenes Fenster Zugang zum Gebäude. Dort wurden noch mehrere Schränke gewaltsam geöffnet. Letztlich erbeuteten die Diebe etwas Bargeld und hinterließen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zur Tat wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Remshalden: Auto übersehen

Eine 31-jährige Fahrerin eines Skoda Roomster wollte am Dienstag gegen 16.15 Uhr von der Straße Am Kelterwiesenbach in Richtung B29 fahren. An der Einmündung zur Mittelquerspange missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einer Polo-Fahrerin zusammen. Die 18-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

