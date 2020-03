Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz nach Ehestreitigkeiten - Einbruch - Autounfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Burgstetten: Ehestreitigkeiten eskalierten

Am Vormittag eskalierte ein Ehestreit im Ortsteil Burgstall. Die Ehefrau rief gegen 9.25 Uhr die Polizei, nachdem sie von ihrem Mann geschlagen, mit einem Messer bedroht und nach diesem Vorfall aus der Wohnung geflüchtet war. Die Polizei war wegen des Vorfalls mit 8 Streifenfahrzeugen im Einsatz und konnte den gewalttätigen Mann widerstandslos festnehmen, als sie beim Eintreffen vor dessen Wohnhaus antrafen. Gegen den Ehemann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde zum Schutz der Ehefrau von Seiten des Ordnungsamts gegen den Ehemann ein vorläufiges Annäherungsverbot ausgesprochen.

Backnang: Betrunkener verursacht Unfall

Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi A5 befuhr am Dienstag gegen 2.30 Uhr von Steinbach kommend die Plattenwaldallee. Bei der Einmündung zum Gertrud-Bäumer-Weg kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen dort aufgestellte Altglascontainer, Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall wurde ein Mitfahrer leicht verletzt. Der junge Autofahrer musste wegen seiner Alkoholisierung den Führerschein abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Rudersberg: In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Heilbronner Straße in Schlechtbach in einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter entwendeten dort Laptops und Bargeld. Zudem hinterließen sie einen Inventar- und Gebäudeschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei in Rudersberg hat zum Tatgeschehen die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07183/929316 entgegengenommen werden.

