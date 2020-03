Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Folgemeldung Wohnhausbrand, Drogenfund und Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Gaildorf-Unterrot: Folgemeldung Wohnhausbrand

Wie bereits berichtet war am Montag, gegen 14:15 Uhr im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße ein Feuer ausgebrochen. Die zwei Kinder der Familie, im Alter von 2 und 7 Jahren, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet, wodurch der Dachstuhl in Vollbrand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr Gaildorf war mit 45 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz und löschte den Brand. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, weshalb die vierköpfige Familie bei Bekannten untergebracht wurde. Der Sachschaden wurde auf mindestens 100.000 Euro beziffert. Darüber hinaus wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes durch herabfallende Dachziegel beschädigt.

Durch die Straßenmeisterstelle Gaildorf wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Polizeiposten Gaildorf war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Schwäbisch Hall: Unfallfuchten

Ein BMW, welcher zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Unterlimpurger Straße nach der Zufahrt zum Parkhaus Schiedgraben am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unbekannte hatte den BMW gestreift und einen Sachschaden von circa 3.000 Euro angerichtet. Anschließend hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der Spurenlage wurde festgestellt, dass der gesuchte Wagen blau lackiert ist.

Ein bislang unbekannter Lkw hat am Montagvormittag einen Dachüberstand eines Gebäudes in der Neustetter Straße beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Lkw war offensichtlich nach links in den Mühlweg eingebogen und hatte hierbei das Gebäude gestreift, wodurch ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden ist.

Zeugenhinweise zu beiden Unfallfluchten erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Blaufelden: Nach Überschlag schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer ist am späten Montagabend auf der Landesstraße 1036 bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der junge Fahrer war gegen 23:00 Uhr in Richtung Gerabronn unterwegs, als er vor der Abzweigung Langenburg nach links von der Fahrbahn abkam, ein Gebüsch durchfuhr, den Abhang hinabfuhr, sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Er wurde von Angehörigen in das Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung, weshalb bei dem 22-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Audi, an dem ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Crailsheim: 81-Jähriger mit Verdacht auf Medikamenteinfluss Unfall verursacht

Ein 81 Jahre alter Daimler-Fahrer hat am Montagnachmittag in der Straßen "In den Riedwiesen" einen geparkten Pkw, Skoda gestreift und einen Sachschaden von circa 8.000 Euro verursacht. Nachdem er Verhaltensauffälligkeiten zeigte und sich weitere Verdachtsmomente auf Medikamenteneinfluss ergaben, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Der Senior war um 14:25 Uhr in Richtung Roßfelder Straße unterwegs, als er den geparkten Wagen streifte und danach erst verzögert anhielt. Nach einem Gespräch mit dem Fahrzeughalter setzte er sich erneut in seinen Pkw und fuhr weiter. Kurze Zeit erschien er wieder an der Unfallstelle und hätte, laute Zeugenaussagen, beinah erneut einen geparkten Pkw gestreift.

Nach der durchgeführten Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel durch die Polizei beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Strafanzeige und den weiteren Ermittlungen, wird auch die Führerscheinstelle wegen Eignungszweifel beim Unfallverursacher informiert.

Gerabronn: Aufzuchtanlage, Marihuana und Amphetamin sichergestellt.

In einer Wohnung eines 33-Jährigen hat die Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim am vergangenen Mittwoch eine Aufzuchtanlage, circa 200 Gramm Marihuana und 45 Gramm Amphetamine festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Ellwanger Straße ist am Montagmorgen um 06:50 Uhr ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er an einer roten Ampel einen Rückstau zu spät erkannte und auf einen VW eines 48-Jährigen von hinten auffuhr.

