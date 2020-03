POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche hantierten mit Pistole und verursachten damit einen Polizeieinsatz - Vermieter bedrohte Mieterin - Verkehrsangelegenheiten

Polizeipräsidium Aalen

Urbach: Polizeieinsatz

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr kam es nach einer Bedrohungssituation in einem Urbacher Teilort zu einem Polizeieinsatz. Anlass waren Streitigkeiten zwischen einer Mieterin und ihrem Vermieter, die in demselben Haus wohnhaft sind. Der betrunkene Vermieter hatte am Nachmittag an der Wohnungstüre seiner Mieterin geklingelt. Als diese öffnete, bedrohte er die Frau mit einer Pistole, die sich später als Schreckschusswaffe herausstellte. Die Frau schlug in der Folge die Türe zu und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige wurde anschließend widerstandslos im Haus festgenommen. Weil er stark betrunken war, wurde er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Vorfall werden von der Polizei Plüderhausen geführt.

Winnenden: Jugendliche provozierten Polizeieinsatz

Nochmals glimpflich verlief ein Polizeieinsatz, den zwei 15-jährige Jungs am Montagabend provoziert hatten. Die beiden hielten sich gegen 18.45 Uhr auf einem Parkplatz beim Rems-Murr-Klinikum auf und hantierten dort mit Pistolen. Nachdem die Polizei alarmiert worden war und die Jugendlichen Einsatzfahrzeuge wahrnahmen, flüchteten sie zu Fuß in ein Waldstück. Dort konnten Sie von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sicherlich eine heikle Situation, zumal es bereits dunkel war und die Sichtverhältnisse für die eingesetzten Polizeikräften stark eingeschränkt waren. Die Pistolen hatten die Jungs bei der Flucht weggeworfen. Sie konnten in einem nahegelegenen Bach später aufgefunden werden. Die Jungs wurden nach den polizeilichen Ermittlungen ihren Eltern überstellt. Die weiterführenden Ermittlungen zum Vorfall, bei dem mehrere Streifenfahrzeuge im Einsatz waren, dauern an.

Murrhardt: Autos beschädigt

In der Blumenstraße wurden am Wochenende zwei Autos mutwillig beschädigt. Unbekannte schlugen an einen Pkw Toyota und Daihatsu die Außenspiegel ab und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, der sich in der Nacht zum Sonntag ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Aspach: Gefährlich überholt

Ein Fahrer eines VW Golfs befuhr am Montag gegen 8.50 Uhr die L 1118 von Kleinaspach in Richtung Großaspach und überholte dort trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne. Ein entgegengekommener BMW-Fahrer musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes nach rechts in den Randstreifen ausweichen und beschädigte dabei sein Auto. Der Verursacher fuhr nach dem Vorfall weiter. Zeugen des Überholmanövers werden nun gebeten, sich zur detaillierten Klärung der Situation mit der Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Aufgefahren

Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme kam am Dienstag gegen 00.50 Uhr eine Autofahrerin vom Fahrbahnverlauf ab. Die Fiat-Fahrerin befuhr den Steinweg, als sie nach rechts abkam und auf einen am Fahrbahnrand stehenden BMW auffuhr. Dieses Auto wurde noch auf einen davor parkenden BMW Mini aufgeschoben. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein 62-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr am Montag gegen 17.30 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Weinstadt. Bei der Einmündung zur L 1193 stoppte für den Busfahrer unerwartet ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer. Daraufhin fuhr der Bus auf das stehende Auto auf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Fahrgäste als auch die Fahrzeugführer blieben beim Unfall unverletzt.

