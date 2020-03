Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand in Unterrot

Gaildorf (ots)

Im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ist am Montagnachmittag in der Hauptstraße ein Brand ausgebrochen, der sich zu einem Vollbrand ausgeweitet hat. Derzeit befindet sich die Feuerwehr im Löscheinsatz. Zwei Kinder, im Alter von 2 und 7 Jahren, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer war gegen 14:15 Uhr ausgebrochen. Nach Notrufeingang waren umgehend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Brandort geeilt.

Die B 298 ist in Unterrot derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird durch die Straßenmeisterei örtlich umgeleitet.

Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an. (Stand 09.03.2020, 15:25 Uhr)

