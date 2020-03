Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Vandalismus, Diebstahl von Ford, Gewässerverunreinigung, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen gelangte ein Unbekannter durch die aufgehebelte Terrassentüre in ein Bürogebäude in der Parkstraße. Hier durchsuchte er die Büroräume und Schreibtischschubladen und beschädigte einen älteren Schranktresor. Der Täter entwendete einen ca. 20 Jahre alten Standcomputer sowie eine Flasche Balsamico-Essig. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr, als ein 79-jähriger Opel-Lenker im Einmündungsbereich B 29/B 290 auf einen 26-jährigen Mazda-Lenker auffuhr. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Vandalismus in Schule

Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in das Hauptgebäude einer Schule in der Hofwiesenstraße ein. Hier rissen sie mehrere Bilder von den Wänden, warfen einen Garderobenständer um und beschädigten u.a. die Türen der Toiletten sowie weitere Gegenstände im Gebäude. Im Freien konnten eine beschädigte Holzbank sowie beschädigte Kinderschirme festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Unterschneidheim: Ford Transit entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Baierstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag ein abgemeldeter Ford-Transit entwendet. Um mit dem Fahrzeug wegzufahren, wurden vermutlich von einem anderen zugelassenen Fahrzeug die beiden amtlichen Kennzeichen AA-EP 604 abmontiert. Der Wert des Fords wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Fahrzeuges werden vom Polizeirevier Ellwangen entgegen genommen.

Täferrot: Gewässerverunreinigung - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagvormittag wurde gegen 11.10 Uhr festgestellt, dass ein Unbekannter einen 5-Liter-Kanister mit Altöl im Rehnenmühlen-Stausee unerlaubt entsorgte. In dem Gewässer wurde dabei eine Ölfläche mit einer Größe von ca. 70 - 100 Quadratmetern festgestellt. Die Feuerwehren Täferrot und Ruppertshofen waren mit 28 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei in Schorndorf, Tel. 07181/2040.

Mögglingen: Unfallflucht

Nachdem ein 46-jähriger Lkw-Lenker am Montagvormittag gegen 9.35 Uhr im Bereich Sternhof bemerkt hatte, dass er falsch gefahren war, wendete er sein Fahrzeug und beschädigte dabei einen geparkten Pkw, ein Geländer der Fußgängerbrücke sowie ein weiteres Brückengeländer an der Fahrbahn samt Leitplankenelementen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Anschließend fuhr der Lkw-Lenker, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Da der Vorgang von einem Zeugen beobachtet wurde, konnte der Verursacher an einer Tankstelle festgestellt werden, als er dort einen Reifen wechselte, der durch den Unfall beschädigt worden war. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell