POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in die Hofwiesenstraße hat am Montagvormittag ein 71 Jahre alter Fiat-Fahrer den VW einer 70-Jährigen übersehen. Der Mann wollte um 10:45 Uhr von einer Seitenstraße aus Richtung eines Matratzen-Discounters kommend nach links einfahren und war hierbei mit dem VW zusammengestoßen. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden.

