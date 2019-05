Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrerin wird bei Sturz leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10.30 Uhr, bog eine 47-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See von der Holtwicker Straße in die Koeppstraße ab. Hier kam sie nach eigenen Angaben aufgrund von Rollsplitt ins Rutschen und stürzte. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

