POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Unfälle und ein zerkratzter Pkw

Oberkochen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Kia beschädigte eine 42-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen am Kocherursprung abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der auf dem Kurzzeitparkplatz des Ostalbklinikums abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, konnte jedoch nur angeben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Pkw handelt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bartholomä: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 18-Jähriger am Samstagabend verursachte. Kurz vor 21.20 Uhr befuhr der Fahranfänger mit seinem Pkw Mazda die Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Bartholomä, wo das Fahrzeug wegen Reifglätte nach rechts von der Straße abkam und in einer Wiese zum Stehen kam.

Aalen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstagmittag, 13.30 Uhr zerkratze ein Unbekannter einen Pkw VW, der in diesem Zeitraum in der Friedhofstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen - 5500 Euro Schaden

Von der B 19 bog eine 56-Jährige am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr mit ihrem Pkw Renault nach links in Richtung Industriegebiet ab. Hierbei übersah sie den Pkw Jaguar eines 29-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Wört: Bauwagen aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr brachen Unbekannte einen Bauwagen auf, der in der Konradsbronner Straße abgestellt ist. Über evtl. Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf die Einbrecher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Riesbürg-Pflaumloch: 10.000 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Samstagabend ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Kurz vor 23 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Robert-Bosch-Straße, wo er beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Polo eines 21-Jährigen streifte.

Ellwangen: Einbrüche

Bereits zwischen Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr und Freitagnachmittag, 15.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Weimarer Straße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, ehe sie das Gebäude über die Terrassentüre wieder verließen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Ein weiterer Einbruch musste am Sonntag in der Marienstraße registriert werden. In der Nacht auf Sonntag wurde dort in einen Imbiss-Laden eingebrochen. Der Einbrecher versuchte vergebens, die Kasse aufzuhebeln, sodass er sich ohne Diebesgut wieder davon machte.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 44-Jähriger seinen Pkw VW am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Straße Ziegelberg anhalte. Ein 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der B 19 zwischen Sulzbach-Laufen und Abtsgmünd erfasste ein 54-Jähriger am Montagmorgen gegen 1.15 Uhr mit seinem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: In Hallenbad eingebrochen

Kurz vor Mitternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag löste der Alarm am Hallenbad in Schwäbisch Gmünd aus. Unverzüglich fuhren drei Streifenbesatzungen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die Örtlichkeit an und durchsuchten das Bad. Im Gebäude konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Wie erste Ermittlungen ergaben, waren die Unbekannten über eine Türe in das Bad eingedrungen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf die Einbrecher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Waldstetten: Unfall beim Rangieren

Eine 59-Jährige verursachte am Sonntagnachmittag gegen 17.40 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie mit ihrem Pkw Audi beim Rangieren einen Pkw VW Golf beschädigte, der in der Straßdorfer Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Sonntagnachmittag verursachte, als er zwischen 16.20 Uhr und 16.50 Uhr einen in der Ledergasse abgestellten Pkw Smart beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

