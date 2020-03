Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Suchaktion nach 4-jährigem Bub - Bahnunfall - 41-Jähriger belästigte Frau unsittlich - Unfälle

Backnang: 4-Jähriger von zu Hause entwischt

Am Sonntagnachmittag hatte ein 4-jähriger Bub seiner Familie einen gehörigen Schrecken versetzt. Sein Opa wollte mit ihm zu Fuß von der Marktstraße in den Heiniger Weg. Noch vor dem eigentlichen Losgehen musste der Opa nochmals kurz zurück ins Haus. Diesen Augenblick gegen 12.45 Uhr nutzte der Junge um zu entwischen. Nachdem eine Suche erfolglos blieb, wurde nach etwa 30 Minuten die Polizei eingeschaltet. Auch weil ein Fluss in der Nähe war, wurde umgehend ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei in die Suche mit eingebunden. Über die Leitstelle wurden parallel Suchhunde und das DLRG angefordert, die mit Booten und 30 Helfer anrückten. Auch die örtliche Feuerwehr war mit 14 Mann im Einsatz. Glücklicherweise ging 14.30 Uhr der erlösende Anruf bei der Polizei ein, als bei einer Moschee der gesuchte 4-Jährige gestrandet war. Dort hatte am Nachmittag ein Kindertag stattgefunden, wo sich er Junge dazugesellt hatte.

Backnang: Auto übersehen

5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 16.40 Uhr ereignete. Ein 67-jähriger Dacia-Fahrer wollte aus einem Parkplatz eines Restaurants auf die Aspacher Straße ausfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Polo-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Aspach: Unfallflucht

Ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw Chrysler bog am Samstag gegen 15 Uhr von der L 1124 kommend nach links in die Marbacher Straße in Richtung Aspach ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Porsche-Fahrers, der dem einbiegenden Auto ausweichen musste. Dabei verlor der 48-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und fuhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er abseits der Straße zum Stehen. Beim Unfall entstand an dem Pkw Porsche ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Weil der Unfallverursacher zunächst weitergefahren war, muss dieser nun mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

In der Friedrichstraße wurde bei einem Unfall ein Auto erheblich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer schrammte einen dort stehenden Pkw Mitsubishi am hinteren linken Fahrzeugeck und flüchtete anschließend. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer

Ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen zwischen 7.35 Uhr und 9.30 Uhr bei der Straße Auf dem Kappelberg den Fußweg zwischen Trimm-Dich-Pfad und Waldschlössle. Dort beschädigte er eine Schranke. Später wurde der betrunkene Autofahrer beim Schützenhaus Stetten von der Polizei festgestellt. Die Polizei veranlasste bei dem Autofahrer eine Blutuntersuchung und zog dessen Führerschein ein.

Winnenden: Bahnunfall

Am Sonntagabend ereignete sich beim Bahnhof Winnenden ein Unfall, bei dem ein Mann getötet wurde. Ein Regionalzug, der gegen 20.20 Uhr in den Bahnhof Winnenden in Richtung Backnang einfuhr, erfasste den 56-jährigen Mann, der zuvor auf die Gleise gelaufen war. Es kam auf der Bahnstrecke zu Verzögerungen, da wegen des Unfalls der Zugverkehr ca. 1 Stunde eingestellt war.

Winnenden: Fußgängerin unsittlich belästigt

Eine 21-jährige Frau wurde am Sonntagnachmittag auf offener Straße von einem fremden Mann belästigt und unsittlich betatscht. Sie lief in der Ringstraße, als der Mann zu ihr kam und seinen Arm um sie legte. Danach wollte er sie Küssen und fasste ihr an Po und Brust. Der 41-jährige Mann wurde später bei den polizeilichen Ermittlungen identifiziert. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Winnenden: Auto mutwillig beschädigt

Am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr wurde in der Schorndorfer Straße ein Mann beobachtet, wie er auf einen dort stehenden Pkw BMW einschlug und die Motorhaube beschädigt. Von dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war ca. 40 Jahre, 170cm groß, schlank, kurze hellbraune Haare, schwarzes T-Shirt und Jeanshose. Hinweise zur Tat bzw. auf den unbekannten Mann nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Abbiegeunfall

Eine 54-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 16.15 Uhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach links in die Theodor-Kaiser-Straße abzubiegen. Zunächst stoppte sie und stieß letztlich mit einer Peugeot-Fahrer zusammen, die zeitgleich den Pkw der 54-Jährigen überholen wollte. Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

