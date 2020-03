POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Pkw gegen Baum - Frau schwer verletzt

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist in der Nacht zum Montag mit ihrem Pkw, Toyota gegen einen Baum geprallt und hat hierbei schwere Verletzungen erlitten. Die junge Frau war um 04:30 Uhr auf der Kreisstraße 2643 von Weipertshofen in Richtung Crailsheim unterwegs, als sie circa 300 Meter vor der Einmündung zur B 290 aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte ihr Pkw gegen einen Baum. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus eingeliefert. An dem Toyota war ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden.

Obersontheim: Betrunkener Autofahrer in Polizeigewahrsam

Ein 45 Jahre alter betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend einen Unfall verursacht, Polizeibeamte beleidigt und ist schließlich im Polizeigewahrsam gelandet. Der Mann hatte gegen 19:50 Uhr seinen Pkw, Mercedes in der Straße Im Gaukler so nah neben einem anderen Auto geparkt, dass es bereits zum Kontakt gekommen war. Als ihn die Fahrzeughalterin des geparkten Autos damit konfrontierte bemerkte diese, dass er betrunken war. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er auch nicht. Die alarmierten Beamten wollten den 45-Jährigen zur Durchführung einer Blutentnahme in das Krankenhaus verbringen, hierbei begann er im Streifenwagen aggressiv zu werden, weshalb die Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er zur Verhinderung weiterer Störungen seinen Rausch auf der Dienststelle ausschlafen, hierbei kam es auch zu Widerstandshandlungen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle, Beleidigung und Nötigung zu. Ferner erhält er für die Übernachtung im Polizeigewahrsam eine Gebührenrechnung.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Ein 30 Jahre alter Autofahrer befuhr am Sonntag um 19:45 Uhr mit seinem VW von Steinbach kommend die Hessentaler Straße in Richtung Hessental und wollte nach links in die Großcomburger Straße abbiegen. Hierbei schnitt er die Kurve und streifte einen entgegenkommenden VW eines 52-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Ilshofen: Einbruch in Grundschule

Einbrecher sind zwischen Freitag und Sonntag in die Grundschule in der Ilshofener Straße eingebrochen und haben hierbei einen Sachschaden von circa 20.000 Euro angerichtet. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und anschließend sämtliche Türen gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden circa 18 Laptops, zwei Beamer, zwei Computermonitore und ein Safe mit Personalunterlagen entwendet.

Weiter versuchten die Täter in einen danebenliegenden Kindergarten und das Gemeindezentrum der Kirche einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Ilshofen: Gegen Betonwand geprallt

Ein 30 Jahre alter Fiat-Fahrer war am Sonntag um 22:34 Uhr auf der Straße Im Bühl in Richtung Großallmerspann unterwegs, als er an der Autobahnunterführung infolge Unachtsamkeit von der Straße abkam und gegen die dortige Betonwand prallte. An dem Fiat war hierbei ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden.

Schwäbisch Hall: 65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 65 Jahre alter Biker wollte am Sonntag um 16:00 Uhr von seinem Motorrad im Tannenweg absteigen und hat sich beim Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Zuvor war er bereits in Bühlertann aus dem Stand heraus gestürzt und hatte sich verletzt. Anschließend war er unter Schmerzen in den Tannenweg gefahren. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem Motorrad fiel mit 50 Euro gering aus.

