POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann in Fachklinik überstellt - 23-Jähriger am Bahnhof Beutelsbach niedergeschlagen - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Spielautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Montag wurde in der Stuttgarter Straße in ein Gasthaus eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam über eine Eingangstüre ins Gebäude ein, wo zwei Spielautomaten aufgebrochen und Geld in noch unbekannter Höhe entwendet wurde. Hinweise zur Tat wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer befuhr die B 29 in Richtung Stuttgart und verließ die Bundessstraße an der Anschlussstelle Schorndorf Ost. Hier kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Danach flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Geflüchteten und das Unfallgeschehen, das sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ereignete, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Eine 34-jährige Dacia-Fahrerin fuhr am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr von einem Kundenparkplatz nach links auf die Waiblinger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einer 20-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Bei der Kollision wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Plüderhausen: In Tankstelle eingebrochen

Am Montagmorgen wurde gegen 6.30 Uhr festgestellt, dass in der Jakob-Schüle-Straße in eine dortige Tankstelle eingebrochen wurde. Die Diebe hatten es überwiegend auf Zigaretten abgesehen. Zudem wurde Alkohol und Motorenöl mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 14.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

In der Ebniseestraße in Ortsteil Bürg fuhr ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Wenden gegen ein Garagentor und beschädigte dieses erheblich. Nach dem Unfall, der sich zwischen Samstag- und Montagvormittag ereignete, ist der unbekannte Autofahrer geflüchtet. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195-6940 entgegen.

Leutenbach- Weiler zum Stein: Polizeieinsatz

Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung und einer möglichen Depression wurde ein Familienvater am Samstagabend zunehmend aggressiver. Als er gegen 23 Uhr sich mit einem Messer bewaffnete und damit herumfuchtelte, riefen die Söhne die Polizei. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizeistreife von seinen beiden erwachsenen Söhnen festgehalten. Bei dem Gerangel verletzte sich der Aggressor leicht. Der Mann wurde im Anschluss medizinisch versorgt und in ein Fachkrankenhaus eingeliefert. Die näheren Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Weinstadt: 23-Jähriger von Jugendlichen niedergeschlagen

Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Beutelsbach einen 23 Jahre alten Mann niedergeschlagen, getreten und dabei leicht verletzt. Das Opfer hatte um 01:59 Uhr die S-Bahn an Gleis 1 verlassen und wurde eigenen Angaben zufolge sogleich von den Jugendlichen angegriffen. Hierbei wurde dem Mann auch sein Smartphone entwendet. Andere Passanten kamen dem 23-Jährigen zu Hilfe, woraus sich eine weitere Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen und den Zeugen entwickelte, ehe die Täter flüchteten. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen werden. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen.

