POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall nach missglücktem Überholversuch

Wallhausen (ots)

Ein 28 Jahre alter Fiat-Fahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der B 290 schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war um 07:00 Uhr in Richtung Rot am See unterwegs, als er nach der Einmündung nach Niederwinden einen vorausfahrenden Lkw eines 51-Jährigen überholen wollte. Während des Überholvorgangs kam dem Fiat-Fahrer ein Fahrzeug entgegen, weshalb er schlagartig nach rechts lenkte und mit dem Lkw zusammenstieß. Im weiteren Verlauf verlor der 28-Jährige die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert, an den Fahrzeugen war ein Sachschaden von mehren tausend Euro entstanden. Der Fiat musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Telefon 07951/480-222 zu melden.

