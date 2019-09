Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 17:45 Uhr, fuhr eine 81-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Theodor-Heuss-Straße. Von hier aus wollte sie nach dem Kreisverkehr in die Kaiserstraße abbiegen. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Herten fuhr entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Kaiserstraße in Richtung Ewaldstraße. Als er die Theodor-Heuss-Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Autofahrerin. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden.

