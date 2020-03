Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen bog eine 18-jährige Peugeot-Lenkerin gegen 7.15 Uhr von Immenhof nach links auf die L 1029 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines dort fahrenden Pkw-Lenkers, der in Richtung Röhlingen unterwegs war und kollidierte mit diesem. Der Pkw der Unfallverursacherin drehte sich und stieß mit einer in Richtung Aalen fahrenden 24-jährigen Fahrzeuglenkerin zsuammen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lorch: Rotlicht missachtet

Von der B 29 kommend wollte eine 57-jährige Opel-Lenkerin von der Ausfahrt Lorch-Ost nach links auf die B 297 einbiegen. Da sie dabei bei rot in die Kreuzung einfuhr, kollidierte sie mit dem Pkw eines 21-jährigen Audi-Lenkers, der auf der B 297 in Richtung Lorch unterwegs war. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

In einer Tiefgarage im Traubengäßle beschädigte eine 40-jährige Opel-Lenkerin am Dienstagvormittag gegen 8.30 Uhr beim Einparken einen stehenden Maserati. 6300 Euro sind hier die Schadensbilanz.

