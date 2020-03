Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Frontalzusammenstoß auf regennasser Fahrbahn

Aalen (ots)

Mögglingen - Frontalzusammenstoß

Am Dienstag gegen 23:05 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter Lenker eines Renaults in Mögglingen die Hauptstraße in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verliert er in einer leichten Rechtskurve die Beherrschung über sein Auto und rast in den Gegenverkehr. Hier stößt er mit dem VW einer entgegen kommenden 19 Jahre alten Frau zusammen. Im Anschluss prallt der Unfallfahrer noch gegen einen geparkten Fiat. Bei dem Unfall wird die junge Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße für ca. 90 Minuten gesperrt.

