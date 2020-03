Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizeibeamte, verletzte Polizisten, Unfälle

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Erneute Welle von betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter

Zahlreiche Anrufe von Falschen Polizeibeamten gingen in den letzten Tagen beim Polizeipräsidium Aalen ein. Alleine gestern meldeten sich rund 30 Personen, die einen solchen betrügerischen Anruf erhielten und richtigerweise die echte Polizei verständigten. Die Polizei geht davon aus, dass das Dunkelfeld sehr groß ist und viel mehr Haushalte entsprechende Anrufe erhielten. Trotz vieler Warnungen in der Vergangenheit gilt weiterhin: ++ Seien Sie kritisch bei Anrufen angeblicher Polizeibeamten, bei denen insbesondere vor Einbrechern in der Nachbarschaft gewarnt wird!

++Die Polizei wird Sie niemals über Vermögenswerte ausfragen und niemals dazu auffordern, Geld von der Bank abzuheben oder Bargeld und Wertgegenstände der Polizei zu übergeben, um diese in Sicherheit zu bringen.

++ Seien Sie kritisch, wenn sie aufgefordert werden über einen Sachverhalt mit niemandem darüber zu sprechen!

++ Im Zweifel sollten sie auflegen und über Notruf 110 oder die öffentlich bekannte Rufnummer des örtlichen Polizeireviers bei der Polizei anrufen sowie Verwandte oder Bekannte vom Anruf informieren.

++ Sollten Sie den Verdacht haben Opfer eines Betrugs geworden sein, sollten Sie dies unbedingt der Polizei melden. Es gibt keinen Grund dafür sich zu schämen.

++ Informieren Sie Senioren in ihrem sozialen Umfeld von der Betrugsmasche. Die Täter rufen gezielt ältere Mitbürger an.

++Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen ++Die Polizei bittet zudem Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn aufmerksam zu sein und ältere Mitbürger über die Betrugsmasche zu informieren!

Aalen: Zwei Polizeibeamte verletzt

In der Weidenfelder Straße sprachen Beamte des Polizeireviers Aalen am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zwei Männer an, um sie einer Personenkontrolle zu unterziehen. Daraufhin flüchteten die beiden, wobei ein 20-Jähriger am ZOB gestellt und werden konnte. Er wehrte sich sogleich heftig, wobei die beiden Polizisten verletzt und im Krankenhaus behandelt wurden. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr weiter fortführen. Warum der 20-Jährige sich der Kontrolle entzog und sich derart wehrte, blieb unklar. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf die Straße entlassen.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet - 9000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Binsengasse missachtete ein 53-Jähriger am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Audifahrers. Beim Zusammenstoß seines Ford Fiesta mit dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro; der Unfallverursacher und der 45 Jahre alte Audifahrer blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Galgenbergstraße / Alte Heidenheimer Straße übersah ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstagabend gegen 21 Uhr den Pkw VW Golf eines 31-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Pkw gestreift

Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste eine 54-Jährige am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Straße Alte Gärtnerei nach rechts ausweichen. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw Skoda einen dort abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein zunächst unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 7.30 und 15.50 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er mit seinem Pkw VW einen am Karlsplatz abgestellten Pkw Renault beschädigte. Durch Beamte des Polizeireviers Aalen konnte das Verursacherfahrzeug im Bereich der Unfallstelle festgestellt und der Fahrer ermittelt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Essingen: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine Leichtverletzte sowie ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und dem Aalener Dreieck ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 63-Jähriger seinen Ford Transit anhalten, was ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr mit seinem Fahrzeug auf das stehende Fahrzeug auf, wobei 60-jährige Beifahrerin im Ford Transit leicht verletzt wurde.

Aalen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 34-Jährige am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen Pkw Hyundai, der auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße abgestellt war. Die 34-Jährige verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 73-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Skoda beim Ausparken einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw VW Passat beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Kurz vor 19.30 Uhr am Dienstagabend streifte eine 67-Jährige mit ihrem Pkw Opel beim Einparken einen in der Paradiesstraße abgestellten Pkw Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Mögglingen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 46-Jährige am Dienstag gegen 17.20 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Ford beim Ausparken einen Pkw Skoda beschädigte, der in der Heubacher Straße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 82-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit ihrem Pkw Mitsubishi auf die Werrenwiesenstraße ein. Dabei streifte sie den vorbeifahrenden Pkw Hyundai eines 46-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5500 Euro entstand.

Waldstetten: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er zu einem unbekannten Zeitpunkt beim Abbiegen von der Gmünder Straße in die Bettringer Straße eine Fußgängerampel beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag stellte ein 68-Jähriger fest, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker seinen Pkw Ford, der im Parkhaus City-Center abgestellt war, beschädigt und dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht hat. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Bartholomä: Aufgefahren - 9000 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger seinen Pkw VW am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr auf der Landesstraße 1221 Höhe Möhnhof anhalten. Ein 40-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand.

