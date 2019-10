Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Bernd Norrenbrock als neuer Polizeistationsbeamter in Molbergen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit dem 7. Oktober 2019 hat Polizeikommissar Bernd Norrenbrock die polizeiliche Arbeit in der Ein-Mann-Station in der Cloppenburger Straße 15 übernommen.

Damit löst der 33-jährige Polizeibeamte seinen Kollegen Polizeioberkommissar Andreas Tapken ab, der bis dahin ein Jahr Ansprechpartner für die polizeilichen Belange der Gemeinde war. Bernd Norrenbrock begann seine Laufbahn mit dem Studium der Polizei am Standort Oldenburg. Nach dem Abschluss wurde er zur Bereitschaftspolizei in Hannover versetzt, anschließend versah Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg und wechselte 2012 zum Einsatz- und Streifendienst Cloppenburg. 2016 führte ihn sein Weg zur Polizeistation Löningen.

Bernd Norrenbrock freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Institutionen der Gemeinde. Außerdem möchte er in polizeilichen Fragen allen Bürgerinnen und Bürgern Molbergens mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ltd. Polizeidirektor Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, begrüßte bei einem gemeinsamen Termin mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ludger Möller sowie dem zukünftigen Bürgermeister Witali Bastian den Familienvater in seiner neuen Funktion: "Bernd Norrenbrock ist ein engagierter, junger Kollege, der sich nun der Herausforderung einer Ein-Mann-Station stellt. Als Stationsbeamter muss man ein Allrounder sein und ein Händchen für die Belange der Bürgerinnen und Bürger haben. Ich bin davon überzeugt, dass er als erfahrener und engagierter Polizeibeamter dieser Aufgabe gerecht werden wird." Mit einem Augenzwinkern bemerkte er: "Eine sprachliche Anforderung erfüllt er bereits: Er spricht ausgezeichnet Plattdeutsch.

Auch Witali Bastian freute sich über den neuen Polizeibeamten in seiner Gemeinde und heißt ihn herzlich willkommen: "Die Polizeistation ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeindebilds und trägt wesentlich zum Sicherheitsgefühl und zur Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger bei. Daher freut es uns, mit Polizeikommissar Bernd Norrenbrock weiterhin einen kompetenten Ansprechpartner in polizeilichen Angelegenheiten vor Ort zu haben."

