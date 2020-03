Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sperrung der Autobahn nach Brand eines Sattelzugaufliegers

Wolpertshausen (ots)

Ein Auflieger eines Sattelzugs ist am Mittwochvormittag auf der A6 in Brand geraten. Der 53 Jahre alte Fahrer der polnischen Sattelzugmaschine war um 10:39 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Wolpertshausen der Auflieger vermutlich in Folge eines technischen Defekts in Brand geriet. Der Fahrer hielt auf dem Standstreifen an. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. An dem Sattelzug und insbesondere am Auflieger, welcher mit Farbpigmenten beladen war, ist ein Sachschaden von circa 25.000 Euro entstanden. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Nürnberg weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten und die Sperrung werden voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird umgeleitet, es wird gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell