Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat entwendet - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Parkrempler

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein 57-jähriger VW-Lenker, als er am Mittwoch gegen 8.45 Uhr beim Einparken einen in der Wischauer Straße geparkten VW beschädigte.

Westhausen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Pkw Audi A6 am Fahrzeugheck, der in der Silvesterstraße abgestellt war. Der vom geflüchteten Autofahrer hinterlassene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel. 07363/919040, entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Brainkofer Straße/Lange Gasse übersah ein 18-jähriger BMW-Lenker am Mittwoch gegen 6.50 Uhr einen vorfahrtsberechtigen 45-jährigen Ford-Fahrer. Dieser konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Bartholomä: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Von Unbekannten wurde zwischen Dienstag und Mittwoch ein Zigarettenautomat vermutlich mit einem Stahlseil von einer Hauswand in der Heubacher Straße zur Einmündung Im Schopf herausgerissen und entwendet. Der Automat wurde später in einem Waldstück in der Nähe von Bartholomä aufgebrochen aufgefunden. Die Täter hatten das darin befindliche Bargeld und Zigaretten entwendet. Der Polizeiposten Heubach bittet nun unter Tel. Tel. 07173/8776 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell