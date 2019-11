POL-PPMZ: Zwei Unfälle beim Abbiegen mit zwei verletzten Personen

Polizeipräsidium Mainz

Dienstag, 19.11.2019, 06:74 Uhr

Am Dienstagmorgen gegen 06:47 Uhr wollte ein 52-jähriger Mainzer von der Hechtsheimer Straße, nach links in die Emy-Roeder-Straße abbiegen. Hierbei übersah eine 57-jährige Fußgängerin, die genau wie der Pkw-Fahrer grünes Licht an der Ampel angezeigt bekommen hatte. Glücklicherweise wurde die Dame nur leicht verletzt.

Dienstag, 19.11.2019, 15:10 Uhr

Ein 39-Jähriger Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Zuvor war ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Mainz, an der Einmündung der Bastion Martin zur Gaustraße, nach rechts abbiegen. Der 43-jährige kam seiner Umschau Pflicht nicht nach, schaute sich lediglich nach links um und übersah hierbei den von rechts kommenden 39-jährigen Fahrradfahrer, der seinerseits den Radweg verkehrswidrig in falscher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 39-jährige zu Fall kam und im Anschluss in eine Klinik eingeliefert werden musste. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

