POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz am 15.11.2019 - Mordfall Claudia Ruf Staatsanwaltschaft und Polizei informieren über neue Ermittlungsansätze

Bonn,Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Euskirchen (ots)

Einladung zur Pressekonferenz am Freitag, 15.11.2019 in Grevenbroich

Mordfall Claudia Ruf - Staatsanwaltschaft und Polizei informieren über neue Ermittlungsansätze

Vor 23 Jahren geschah in Grevenbroich-Hemmerden (Rhein-Kreis Neuss) ein Verbrechen, das bis heute bei Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei nicht in Vergessenheit geraten ist. Die damals elfjährige Claudia Ruf wurde am 11.05.1996 entführt und zwei Tage später im 70 Kilometer entfernten Euskirchen-Oberwichterich ermordet aufgefunden. Seinerzeit konnte kein Täter ermittelt werden.

Nun haben die Mordermittler der Polizei Bonn und des Rhein-Kreis Neuss, Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW sowie der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach neue Ansätze, die zur Aufklärung des Verbrechens führen sollen.

In einer Pressekonferenz am Freitag, 15.11.2019, 11:00 Uhr, im Kreishaus, Kreissitzungssaal, Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich, werden

Oberstaatsanwältin Carola Guddat (Staatsanwaltschaft Mönchengladbach)

Leitender Polizeidirektor Friedhelm Hinzen (Abteilungsleiter Polizei, Rhein-Kreis Neuss)

Leitender Kriminaldirektor Norbert Wagner (Leiter der Direktion Kriminalität, Polizei Bonn)

Erster Kriminalhauptkommissar Reinhold Jordan (Leiter der Mordkommission, Polizei Bonn)

Regierungsoberrat Dr. Dirk Porstendörfer (Landeskriminalamt NRW)

zum aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.

Hierzu laden wir die Vertreterinnen und Vertreter der Presse ein.

Informationen: Zur Vorbereitung auf den Termin finden Sie im Anhang die ersten Pressemeldungen (13.-15.05.1996) der Staatsanwaltschaft und Polizei als PDF-Dokumente.

Bitte um Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen bitten wir um kurze vorherige Anmeldung. Pressestelle.Bonn@polizei.nrw.de Rufnummer: 0228 15-1025 Pressestelle.Neuss@polizei.nrw.de Rufnummer: 02131 300-14000.

Hinweis zu Tonaufnahmen: Presseverteilerboxen (Whirlwind) auf XLR/+6dB sind vorhanden. Bitte bringen Sie entsprechende Kabel mit.

Parkplätze: Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten finden Sie am Kreishaus sowie den nahe gelegenen Parkhäusern "Coens-Galerie" und "Montanushof".

