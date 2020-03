Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brennender Stapler und Unfall

Schwäbisch Hall (ots)

Oberrot: Brennender Stapler

Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist in der Nacht zum Freitag um 02:45 Uhr ein Stapler in einer Firma in der Eugen-Klenk-Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, eine Streifenbesatzung war ebenfalls vor Ort. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Schwäbisch Hall: Hoher Bordstein übersehen

Eine 31 Jahre alte Ford-Fahrerin war am Donnerstag, um 20:35 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Heinrich-Heine-Straße unterwegs. Hierbei geriet sie am rechten Fahrbahnrand zu nah an eine Parkbucht und überfuhr einen erhöhten Bordstein. Infolge des Unfalls war der Ford nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert wurde.

