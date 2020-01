Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

55765 Birkenfeld (ots)

Birkenfeld. Am Dienstag, 14.01.2020, kam es gegen 07.00 Uhr in Birkenfeld, Saarstraße,zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr zu einer Berührung und womöglich auch zu einer Beschädigung beider Außenspiegel. Der Fahrer eines roten Kleinwagens der die Saarstraße stadteinwärts fuhr, setzte seine Fahrt fort, wahrscheinlich ohne diese Berührung bemerkt zu haben. Hinweise zum Fahrzeug/Fahrer bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Rufnummer 06782-9910.

