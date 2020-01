Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kupfer

Baumholder, Auf Schneeweid (ots)

In der Zeit vom 01.01.2020 bis 13.01.2020 kam es bei einer Recycling Firma im Gewerbegebiet in Baumholder zu einem Diebstahl von mehreren Mengen Kupfer. Der oder die Täter verschafften sich rückseitig Zugang auf das Gelände und entwendeten dort mehrere Mengen an Kupferschrott aus einem Container. Der Wert des entwendeten Kupfers konnte bisher nicht festgestellt werden. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06783-9910.

