Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

55765 Birkenfeld (ots)

Am Montagmorgen (13. Januar) ereignete sich in Birkenfeld, auf dem Parkplatz hinter der Volksbank, gg. 09.30 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei sich die Unfallverursacherin zunächst von der Unfallstelle entfernte. Vom schlechten Gewissen geplagt meldete die Unfallverursacherin diesen Verkehrsunfall jedoch einen Tag später bei der Polizei. Die Fahrerin gab an, beim Aussteigen mit der Fahrertür die Beifahrertür eines schwarzen SUV unterhalb der Seitenscheibe beschädigt zu haben. Mehr ist von dem geschädigten Fahrzeug jedoch nicht bekannt. Sachdienliche Hinwiese zu dem beschädigten Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782-9910.

