Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Kleinkraftrad vollständig abgebrannt: Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Selm (ots)

Ein Kleinkraftrad, das am Bahnhof in Selm-Bork geparkt war, ist am frühen Freitagmorgen (21.02.2020) vollständig abgebrannt.

Ein Zeuge entdeckte das in Flammen stehende Fahrzeug gegen 00.25 Uhr und wählte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Das Kleinkraftrad, das von den Flammen so stark beschädigt wurde, dass Kennzeichen und Fahrzeugtyp nicht mehr zu erkennen waren, wurde sichergestellt. Es handelt sich wohl um ein Modell der Marke Suzuki. Der Halter ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02304-921 3420 entgegen.

