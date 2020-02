Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter schlägt 35-Jährigem Teleskopschlagstock ins Gesicht: Polizei bittet um Hinweise

Unna (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch (19.02.2020) eine gefährliche Körperverletzung in Unna beobachtet haben.

Als ein 35-jähriger Unnaer gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf der Parkstraße unterwegs war, kam ihm ein Paar - ein Mann und eine Frau - entgegen. Der unbekannte Mann sprach den 35-jährigen Unnaer mit den Worten "Was guckst du?" an, zog plötzlich einen Teleskopschlagstock aus der Jacke und schlug ihm damit unvermittelt mitten ins Gesicht. Der 35-jährige Unnaer fiel zu Boden. Anschließend flüchtete das Paar zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Leicht verletzt wurde der 35-jährige Unnaer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beschrieben wurde das Paar wie folgt:

Mann:

- 17-25 Jahre - 170-185 cm - Schlank - Kurze, schwarze Haare - Weiße Weste - Arabisches Erscheinungsbild

Frau:

- 17-18 Jahre - 170-180 cm - Dunkel gekleidet - Dunkles, langes Haar

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120.

