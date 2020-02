Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - vorfahrtberechtigtes Fahrzeug nicht beachtet

Bönen (ots)

Am Mittwoch (19.02.2020) fuhr gegen 9.50 Uhr ein 34-jähriger Bochumer auf der Opsener Straße und wollte von hier nach links auf die Rhynerner Straße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen vorfahrtberechtigten, von rechts kommenden 71-jährigen Fahrer aus Hamm. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Hammer wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn gedrückt. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts. Hierbei geriet der 71-Jährige in den Straßengaben und sein Fahrzeug überschlug sich. Es blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 26 000 Euro.

