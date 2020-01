Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Parkscheinautomaten gesprengt

Ahaus (ots)

Eine Detonation mit einem Knallkörper herbeigeführt und so einen Parkscheinautomaten am Domhof gesprengt haben Unbekannte zwischen Montag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr, am Parkdeck Domhof in Ahaus. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Polizei bittet Hinweisgeber sich an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260, zu wenden. Um den Tatzeitraum enger eingrenzen zu können, werden auch Zeugen, die zur fraglichen Zeit einen lauten Knall gehört haben, gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell