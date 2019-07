Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Steine gegen Fahrzeuge, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Mehrere an einer Ampelanlage wartende Fahrzeuge wurden am Montag gegen 16 Uhr in der Straße "Am Läger" von einem Unbekannten mit Steinen beworfen. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den von den Wurfgeschossen getroffenen Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Steinewerfer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an das Polizeirevier Kehl zu wenden.

