Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Meldungen für Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Backnang: Auto gestreift

Eine 18-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 7.40 Uhr die Straße Büttenfeld, als ihr an einer Engstelle ein Auto entgegenkam. Sie wich deshalb nach rechts aus und kollidierte dabei versehentlich mit einem Pkw Mazda, wobei ca. 4000 Euro Sachschaden entstand.

Weinstadt: Fahrrad entwendet

Ein Mountainbike der Marke Cube wurde am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 7.40 Uhr und 12.50 Uhr beim Remstalgymnasium entwendet. Das 29-Zoll Bike des Typs Stereo 120 Race in blau-schwarzer Lackierung hat einen Wert von ca. 1200 Euro und war bei den dortigen Fahrradständern angekettet. Hinweise zur Tat und Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 entgegen.

Oberkochen: Motorradfahrer leichtverletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Heidenheimer Straße zu. Ein 29 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 8.15 Uhr vom Fahrbahnrand und übersah hierbei den 56-jährigen Biker. Dieser versuchte zwar noch auszuweichen, konnte einen leichten Zusammenstoß aber nicht mehr ganz verhindern. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Aalen: Brennende Fritteuse

Mit vier Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften rückte die Aalener Feuerwehr am Donnerstagmorgen in die Alte Heidenheimer Straße aus. Dort hatte gegen 9 Uhr eine Fritteuse Feuer gefangen, das auf die Dunstabzugshaube und Küchenschränke übergriff. Der Schaden in der Küche wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die 58 Jahre alte Bewohnerin zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt.

Bopfingen-Aufhausen: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Am Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr Bopfingen/Aufhausen gegen 6.30 Uhr aus, nachdem ein Fahrzeugbrand in der Michelfelder Straße gemeldet worden war. Die Feuerwehr löschte den Brand des Pkw Opel, der durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst wurde. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 4000 Euro.

Ellwangen: 5000 Euro Schaden

Im Sebastiansgraben touchierte ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer beim Anfahren einen Mercedes Sprinter, der von einem 65-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 8.15 Uhr ereignete, entstand rund 5000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Rabiate Ladendiebin

Nachdem eine ca. 30-40 Jahre alte Frau zusammen mit einem ca. 10-jährigen Jungen am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr in einem Drogeriegeschäft im City-Center einen Ladendiebstahl begangen hatte, wurden beide Personen nach Passieren des Bereichs der Warensicherung von einer Mitarbeiterin nach Verlassen des Geschäftes aufgehalten und aufgefordert, mit in das Geschäft zu kommen. Beide Personen ergriffen die Flucht. Bei der Verfolgung der Personen und einem Gerangel um den Rucksack, in dem sich das Diebesgut befand, stürzte die Mitarbeiterin und verletzte sich leicht. Einer bislang unbekannten Passantin gelang es schließlich, den Rucksack samt Diebesgut an sich zunehmen, während beide Personen entkamen.

