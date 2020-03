POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Beutelsbach: Unfall auf Bundesstraße

Eine 39-jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr die B 29 in Richtung Schorndorf. Zum Überholen eines vorausfahrenden Mercedes wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln. Infolge eines Fahrfehlers verlor sie die Kontrolle und krachte in die Mittelleitplanke. Ihr Auto prallt von dort zurück auf die Fahrbahn, wo es mit dem Mercedes zusammenstieß und anschließend nach rechts abkam. Dort kam es in der Leitplanke zum Stillstand. Der Mercedes krachte während des Schleudervorgangs in die Mittelleitplanke. Beim Unfall wurde die 48-jährige Mercedes-Fahrerin als auch zwei weitere Insassen im Mercedes leicht verletzt und mussten vom Rettungsdient in Krankenhäuser verbracht werden. Die Unfallverursacherin blieb unversehrt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Eine Umleitung war eingerichtet. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Ca. 30 Minuten später ereignete sich auf der Bundesstraße 29 bei der Anschlussstelle Weinstadt ein Folgeunfall. Eine 64-jährige Ford-Lenkerin erkannte nicht das Anhalten der vorausfahrenden Autos und fuhr einem Pkw Ford hinten auf. Dieser Wagen wurde noch auf ein davorstehendes Auto aufschoben, sodass an den drei Autos letztlich ein Schaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro entstand.

Fellbach: Auffahrunfall

3500 Euro ist die Schadenssumme eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag ereignete. Gegen 18 Uhr befuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer die Benzstraße und fuhr infolge Unachtsamkeit bei der Einmündung Freibergstraße einem vorausfahrenden Pkw Dacia hinten auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Fellbach: Fußgängerin übersehen

In der Philipp-Reis-Straße wollte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein 32-jähriger VW-Fahrer rückwärts einparken. Er übersah hierbei eine Fußgängerin, die zeitgleich hinter dem Auto lief. Die 62-jährige Frau wurde vom Pkw erfasst und dabei leicht verletzt.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Nochmals glimpflich endete ein Unfall, der sich am Donnerstag gegen 14 ereignete. Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die B 14 in Richtung Waiblingen und erkannte bei der Anschlussstelle Waiblingen- Süd zu spät das Abbremsen der vorausfahrenden Autos. Er fuhr in der Folge ungebremst auf eine Mercedes G-Klasse auf und verursachte dabei 8000 Euro Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

Fellbach: Autolackierung zerkratzt

In der Schillerstraße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Auto mutwillig beschädigt. Ein Vandale zerkratzte die Lackierung des Autos auf der linken Fahrzeugseite. Die Reparaturkosten werden sich nun auf ca. 500 Euro belaufen. Zur Tataufklärung bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Backnang: Streitigkeiten nach Überholmanöver

Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer sowie ein 23-jähriger BWM Fahrer sowie deren Mitfahrer gerieten am Donnerstagabend aneinander. Vorausgegangen waren gegenseitige Überholmanöver in der Tübinger Straße, bei dem auch noch ein weiteres Auto der Marke Hyundai beteiligt war. Am Ortsbeginn von Heiningen bremste der BWM-Fahrer dann offenbar ohne ersichtlichen Grund ab, woraufhin der Fiat-Lenker bei zu geringen Sicherheitsabstand nicht mehr anhalten konnte und auffuhr. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Autofahrer und ihre Mitfahrer gerieten an der Unfallstelle in Streit, wobei sie sich auch gegenseitig ohrfeigten, bespuckten und zu Boden warfen. Zudem trat ein Beteiligter gegen den Pkw BMW, der dabei eingedellt wurde. Nach diesem Vorfall entfernten sich die Insassen des Pkw Fiat und Hyundai, wobei die Insassen des geflüchteten Fiats später von der Polizei bei der Anschlussstelle Leutenbach festgestellt wurden. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

