Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Mainhardt/Untermünkheim: Einbrüche

Am Samstagvormittag musste die Polizei mehrere Einbrüche registrieren. In der Nacht wurde zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr in eine Bäckereifiliale Am Moosbach eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume, schränke und Behältnisse und entwendeten Bargeld. Gegen 1.30 Uhr brachen womöglich dieselben Einbrecher in einen Discounter Im Seetal ein. Entwendet wurde dort nichts. Anschließend warfen sie mit einem Kanaldeckel die Scheibe einer dortigen Bäckereifiliale ein. Hier versuchten sie einen Treser zu entwenden, wurden dabei aber von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überrascht. Die Einbrecher ergriffen die Flucht, rannten in Richtung der Ortsmitte und entkamen. Schließlich wurde noch in eine Bäckereifiliale in einem Discounter in der Hohenloher Straße von Untermünkheim gewaltsam eingebrochen. Hier wurden ebenfalls diverse Behältnisse durchsucht und ebenfalls ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden, den die Diebe bei den drei Einbrüchen hinterließen beläuft sich auf einige tausend Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Mainhardt: Auffahrunfall

Auf der B14 Höhe Aschenhütte ereignete sich am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall, bei dem sich eine Frau leicht verletzte. Ein 83 Jahre alter Hyundai-Fahrer befuhr die Strecke zwischen Mainhardt und Bubenorbis. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm befindliche 41-jährige VW-Fahrerin angehalten hatte, um nach links abzubiegen. Durch den Aufprall verletzte diese sich leicht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Wolpertshausen: Fahrezugbrand

Ein 55-Jähriger bemerkte am Samstagmorgen gegen 7 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seine VW-Busses. Er hielt seinen Wagen deshalb am P+R Parkplatz in der Birkichstraße an, wo selbiger in Brand geriet. Die Feuerwehr aus Wolpertshausen rückte mit 23 Einsatzkräften an. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Crailsheim: Auffahrunfall

In der Rheintalerstraße ereignete sich am Freitag gegen 17.40 Uhr ein Unfall, bei dem rund 5000 Euro Schaden entstand. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Omnibusses fuhr von einer Bushaltestelle an und übersah dabei einen gerade vorbeifahrenden 72-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Rot am See: VW Übersehen

Am Freitag fuhr gegen 17 Uhr ein 88-jähriger VW-Fahrer von einem Grundstück in den Fliederweg aus. Dabei übersah er eine vorbeifahrende 41-jährige VW-Fahrerin, sodass sie zusammenstießen. 8000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151/9500

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell