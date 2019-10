Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Ratzeburg (ots)

23. Oktober 2019 | Kreis Stormarn -23.10.2019 Bad Oldesloe

Am 23.10.2019, gegen 05:10 Uhr, kam es auf der B 208 zwischen Bad Oldesloe und Rethwisch zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 26-jähriger Mann aus Pinneberg befuhr mit einem Audi A 7 die B 208 in Richtung Rethwisch. Vor ihm fuhr eine 42-jährige Frau aus Bad Oldesloe mit einem VW UP. Die Frau aus Bad Oldesloe wollte in den Kreisverkehr, Höhe Teichkoppel, fahren und diesen an der zweiten Ausfahrt (B 208) wieder verlassen. Aus bislang nicht geklärter Ursache überfuhr der Pinneberger mit dem Audi halb rechts die Insel des Kreisverkehres und stieß mit dem vor ihm fahrenden VW UP zusammen. Der VW wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes aus der zweiten Ausfahrt herausgeschleudert und kam im dortigen Straßengraben zum Stehen. Der Audi kam an dem hinter dem Kreisverkehr befindlichen Wall zum Stehen.

Die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevieres Bad Oldesloe stellten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer des Audis fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Bad Oldesloerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann aus Pinneberg wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- Euro.

