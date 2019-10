POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeidirektion Ratzeburg

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 22. Oktober 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.10.2019 - Kollow

Am 21.10.2019, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der L 219, in der Königstraße in Kollow zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach dem bisherigen Ermittlungstand befuhr ein 46-jähriger Geesthachter mit einem Pkw BMW X4 die L219 aus Richtung Schwarzenbek kommend, in Richtung Kollow. Innerorts Kollows, in der Königstraße, beabsichtigte der Geesthachter zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen und benutzte dazu den linken Gehweg. Aus bisher unbekannten Gründen, kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen in der abfallenden Böschung stehenden Baum.

Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer verstarb bei dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der Leichnam und der verunfallte Pkw beschlagnahmt. Des Weiteren wurde zur Unfallaufnahme und zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt.

