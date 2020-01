Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Telefonbetrüger erfolglos - Polizei nimmt Geldabholerin fest

Nettetal-Hinsbeck (ots)

"Hallo. Hier ist dein Verwandter!" Mit diesen Worten begannen Betrüger am Mittwochnachmittag ein Telefonat mit einem 78-jährigen Hinsbecker. Weiter ging es mit einer Variante der üblichen Masche: Man habe eine Wohnung ersteigert und benötige für die Anzahlung bei einem Notar einige tausend Euro. Der Senior, der seinem vermeintlichen Verwandten helfen wollte, fragte bei seiner Bank nach der verlangten Summe. Die Mitarbeiterin der Bank hinterfragte das Begehren und äußerte zu Recht den Verdacht eines möglichen Betruges. Der Senior rief bei dem richtigen Verwandten an, der aber von nichts wusste. Der Geschädigte informierte umgehend die Polizei. Da seitens der Betrüger ein weiteres Telefonat in Aussicht gestellt worden war, fuhren Ermittler der Kempener Kriminalpolizei umgehend nach Hinsbeck und konnten tatsächlich den Anruf der Betrüger entgegen nehmen. Der männliche Anrufer gab genaue Anweisungen, wann und wie das Bargeld zu übergeben sei, es wurde ein Treffpunkt in Mönchengladbach vereinbart. Der Anweisung des Betrügers, das Telefon nicht auszuschalten, sondern die Leitung ständig zu halten, kamen die Beamten gerne nach. Mehrmals wurde durch den Betrüger der Treffpunkt geändert. In einem weiteren Telefonat sagte der falsche Verwandte dann, dass er es selbst auf Grund von Verkehrsstörungen nicht zum Treffpunkt schaffen würde, sondern dass eine Mitarbeiterin des Notariats das Geld in Empfang nehmen würde. In einer Seitengasse in der Mönchengladbacher Innenstadt kam es dann zu der Übergabe. Der Beamte, den die Betrüger für den Nettetaler Senior hielten, übergab der Geldabholerin den Umschlag, in dem sich natürlich kein Geld befand. Nachdem die Frau den Umschlag eingesteckt hatte, wurde sie auch schon festgenommen. Die Frau wehrte sich zunächst, konnte dann aber mit Hilfe von Unterstützungskräften der Mönchengladbacher Polizei überwältigt werden. Die 38-jährige Polin ist der Polizei einschlägig unter anderem wegen Diebstahlsdelikten überwiegend zum Nachteil älterer Menschen bekannt. Sie wurde heute der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld Untersuchungshaft anordnete. Der Dank der Polizei gilt zum einen der umsichtigen Bankmitarbeiterin, die den Nettetaler vor einem großen Schaden bewahrte. Der Dank gilt aber auch dem Senior, der geistesgegenwärtig reagierte und rechtzeitig die Polizei informierte. Die Ermittlungen dauern an! /wg (64)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell