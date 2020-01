Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Tönisvorst: Zwei Wohnungseinbrüche angezeigt

Nettetal/Tönisvorst (ots)

In der Zeit zwischen 21:00 und 01.30 Uhr brachen in der Nacht zu Freitag Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Nordstraße in Lobberich ein. Die Täter hebelten die Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher Schmuck. Auf dem Siedlerweg in St. Tönis versuchten Unbekannte zwischen 16.10 und 19.00 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tür wurde nicht geöffnet, es wurde nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise in beiden Fällen über die Nummer 02162/377-0. /wg (62)

