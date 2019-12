Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrradfahrer

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 23-jährigen Fahrradfahrer kam es am Samstagabend im Stadtteil Bahnstadt. Ein 31-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW auf der Speyerer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Ampel an der Kreuzung zur Straße "Langer Anger" musste er wegen Rotlichts anhalten. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhr er langsam an und wollte nach rechts in die Straße "Langer Anger" abbiegen, dabei übersah er den 23-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Speyerer Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, touchierte den VW und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Radfahrer das Licht eingeschaltet und dieses war auch funktionsfähig.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

