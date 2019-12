Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Enkeltrick in Hertingshausen: Genauere Täterbeschreibung bekannt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:55 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4463883 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Baunatal-Hertingshausen (Landkreis Kassel): Nach dem Enkeltrickbetrug gestern in Hertingshausen liegt den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo nun eine genauere Beschreibung des Geldabholers vor. Der Unbekannte nahm gegen 15 Uhr von einer Seniorin in der Großenritter Straße in Hertingshausen 67.000 Euro in Empfang, nachdem Betrüger der Frau zuvor am Telefon vorgegaukelt hatten, ihre Enkelin benötige dringend Geld für einen Hauskauf. Aufgrund der Vernehmung eines Zeugen, der den Geldabholer im Bereich des Tatorts gesehen hatte, kann folgende Beschreibung abgeben werden:

- 38 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, osteuropäisches Äußeres, stämmige Figur, rundliches Gesicht, dunkle Haare, schwarze Pudelmütze (allerdings ohne Bommel, unten aufgerollt) blaue Jeansjacke, dunkle Hose

Zudem besteht aufgrund der Zeugenaussage der Verdacht, dass der Täter nach der Geldabholung nicht auf der Großenritter Straße, sondern über die Stichstraße gegenüber der Straße "Auf der Heide" in Richtung Friedhof geflüchtet sein könnte.

Zeugen, die gestern in Hertingshausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

