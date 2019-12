Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW auf verschiedenen Firmenparkplätzen aufgebrochen und Navis ausgebaut: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel / Baunatal: Auf festeingebaute Navigationssysteme in Autos hatten es bislang unbekannte Täter am gestrigen Montag in Kassel und Baunatal abgesehen. In beiden Fällen waren Fahrzeuge des Herstellers BMW, die auf Firmenparkplätzen abgestellt waren, betroffen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei schließen nicht aus, dass beide Taten auf das Konto derselben Tätergruppe gehen. Sie suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

In Baunatal ereignete sich die Tat auf dem Mitarbeiterparkplatz des Werks eines Autoherstellers in der Hunsrückstraße. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 15:20 Uhr eingrenzen. Dort hatten die Täter ein 3er BMW Cabrio auf bislang unbekannte Weise geöffnet und anschließend fachmännisch das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. In Kassel-Bettenhausen kam es zwischen 8:30 und 19:30 Uhr zu dem anderen Fall. Auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Paketzustelldienstes in der Osterholzstraße war ein 3er BMW ebenfalls auf noch unbekannte Weise von den Tätern geöffnet worden. Dort hatten die Diebe das festeingebaute Navi und weitere Elektroniksysteme aus der Mittelkonsole ausgebaut.

Die Ermittler der Operativen Einheit bitten Zeugen, die am gestrigen Montag auf einem der beiden betroffenen Mitarbeiterparkplätze möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell